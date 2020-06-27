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Переменная облачность и до 32 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Местами возможен дождь с грозой

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, местами дождь с грозой и до плюс 32 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 30-32 градуса тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 18 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с. 27 июня объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 27-32 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 15 градусов.

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