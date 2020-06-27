В водоемах Норильска после аварии впервые не зафиксировали превышения ПДК топлива

ТАСС, 27 июня. Специалисты впервые не выявили превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в пробах воды из водоемов Норильска после аварии на ТЭЦ-3. Об этом ТАСС сообщили в субботу в оперативных службах.

Максимальное превышение ПДК после разгерметизации резервуара с топливом составило 52 тыс. раз. Затем концентрация нефтепродуктов перед первой линией боновых заграждений на реке Амбарной стало значительно сокращаться, несколько дней назад ПДК была превышена в два раза.

"По результатам анализа новых проб воды превышений предельно допустимых концентраций нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

На водоемах сейчас установлено 100 линий боновых заграждений протяженностью свыше 11 км. "Из Москвы в Норильск для ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации дополнительно доставлено 19 тонн сорбентов, 1 000 м сорбирующих и 300 м заградительных боновых заграждений", - сообщили в оперативных службах. Сейчас видимых пятен топлива на реках нет. "Как только они появляются, начинается точечный сбор нефтепродуктов", - уточнил собеседник агентства.