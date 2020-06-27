Роскачество сообщило, что производители шашлыка устранили нарушения

"Тестирование 2018 года позволило констатировать в половине из исследованных торговых марок патогенные микроорганизмы. В 2020 году эксперты не выявили ни одного случая нарушения обязательных требований к микробиологическим показателям продукции", - отмечается в сообщении.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Роскачество провело повторную проверку шашлыка нескольких торговых марок и выяснило, что его производители устранили нарушения по микробиологической безопасности. Об этом говорится в сообщении организации.

В новом исследовании торговые марки "Мираторг", "Окраина", "Ближние горки" (исследовались повторно), "Перекресток", "Ашан" и "Азбука вкуса" (исследовались впервые) прошли проверку на микробиологическую безопасность, свежесть, внешний вид, вкус, цвет и запах, соответствие заявленной массовой доли белка и жира фактической и другие показатели. Как сообщили в Роскачестве, шашлык "Окраина", произведенный ООО "МПЗ Богородский" в Подмосковье, подтвердил соответствие не только установленным законом нормам, но также опережающим требованиям Роскачества и стал лидером рейтинга. Баллы продукции "Мираторг" были снижены до 4,84 из-за суховатой консистенции.

Шашлык "Ближние горки", изготовленный ООО "КМПЗ", улучшил свои позиции, устранив выявленные в 2018 году нарушения в виде превышения по общему количеству бактерий и поднявшись на верхние строчки рейтинга. Вместе с тем недостатки в продукте всё же нашлись. Так, мясо в шашлыке было нарезано слишком большими кусками - масса нетто одного превышала 120 г.

В шашлыке "Перекресток", произведенном АО "Торговый дом "Перекресток", экспертами Роскачества также не было выявлено нарушений обязательных требований, установленных Техническими регламентами Таможенного союза, однако все та же суховатая консистенция не позволила продукту получить наивысший балл.

Шашлыку "Азбука вкуса", произведенному ООО "Городской супермаркет", в котором также не было найдено нарушений обязательных требований, подняться на первую строчку помешало то, что мясо из-за содержания в нем оксипролина, было недостаточно мягким. Как сообщили эксперты, шашлык, произведенный под торговой маркой "Ашан" ООО "Филье Проперти", также "продемонстрировал немало достоинств". Единственный недостаток заключался в том, что мясо было слишком соленым.

Рекомендации по выбору шашлыка

При выборе шашлыка эксперты советуют отдавать предпочтение шашлыку, упакованному на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате. "Старайтесь выбирать известный вам завод-изготовитель. На этикетке должна быть полная информация о шашлыке и его изготовитель. Обратите внимание на состав продукта: он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях", - отмечается в сообщении.

Как напоминают эксперты, мясной полуфабрикат категории А и Б представляет собой постный продукт с низким содержанием жировой и соединительной тканей. К категориям Г и Д относится шашлык с высоким содержанием жира и соединительной ткани, его биологическая ценность ниже - прежде всего по содержанию полноценного белка, незаменимых аминокислот, а также по витаминам группы В, железа и цинк. При выборе шашлыка также важно обратить внимание на дату изготовления.

"Если предстоит везти полуфабрикат на дачу или за город, на пикник, не стоит выбирать шашлык в "белых" соусах, например на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается. Консистенция может скиснуть на жаре", - отмечается в сообщении. При покупке нарезанного и замаринованного шашлыка следует обращать внимание на размер и массу кусочков. По размеру и массе они должны быть максимально однородны, для того чтобы шашлык было удобно нанизывать на шампур и для того, чтобы на шампуре шашлык равномерно доходил до готовности.

Также важно, чтобы структура мяса была плотной. Готовить шашлык на углях надо только так, чтобы не было никаких языков пламени. Самым безопасным способом приготовления мяса, по мнению Роскачества, является его запекание в фольге, которая надежно защищает продукт от попадания канцерогенных веществ, образующихся при горении. Таким способом можно избежать образования канцерогенных веществ в мясе от пламени.

Маринуя мясо самостоятельно, необходимо помнить, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов. Посоленное и замаринованное мясо - при температуре не выше 6 градусов. Это связано с тем, что мясо - прекрасная среда для роста микроорганизмов, добавили в Роскачестве.