Ведерников заявил, что Псковская область прошла пик распространения коронавируса

ПСКОВ, 27 июня. /ТАСС/. Псковская область прошла пик распространения коронавируса, в связи с чем власти региона намерены в ближайшее время перевести часть коечного фонда в обычный режим работы. В настоящее время он используется для лечения пациентов с этой инфекцией, сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям области.

"По текущим расчетам, мы прошли пик распространения коронавирусной инфекции. Как говорится, на Париж пока не идем, но Бородинское сражение позади. <...> Эти результаты нашли отражение и в загрузке системы здравоохранения: половина коечного фонда для лечения COVID-пациентов на сегодняшний день свободна. И мы с медиками на совещании впервые обсуждали вопрос перевода ряда коечного фонда в ближайшей перспективе в обычный режим работы", - сказал Ведерников. Ранее глава региона отмечал, что количество случаев инфицирования коронавирусом на территории области впервые с начала пандемии сократилось на 15%. Рекордное снижение произошло по итогам прошедшей недели.

В начале текущей недели псковские власти объявили о том, что им удалось ликвидировать практически все очаги распространения коронавируса. В частности, удалось остановить инфицирование сотрудников в колбасном цехе одного из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России - "Великолукского мясокомбината".

В настоящий момент, по данным регионального штаба по борьбе с распространением инфекции, в регионе выявлено 2 609 случаев заражения и 19 летальных исходов. Выздоровели 882 человека.