Москва и Петербург помогут Пскову решить вопрос с очередью на тестирование на коронавирус

ПСКОВ, 27 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области, где образовалась очередь в 1 тыс. тестов на коронавирус, намерены решить эту проблему за счет помощи от медицинских лабораторий Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время жители Пскова жалуются властям на слишком долгие сроки ожидания результатов тестирования, сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям области.

"Очень много обращений с тем, что людям задерживают тесты. И людям, которые уже по клиническим показателям должны выписываться из больницы, несколько дней, иногда неделю не могут получить тесты и выписаться из медицинского учреждения. Для того, чтобы выход из этой проблемной истории был резким, и это не растягивалось на неделю и две, мы обратились к нашим питерским коллегам, в Москву. Полпредство нам с этим вопросом помогло: уже завтра 600 тестов уезжает в Санкт-Петербург дополнительно к тому, что мы делаем в регионе. И сейчас заканчиваем переговоры с Москвой. В течение следующей недели Москва обещает по 1 тыс. тестов на протяжении недели каждый день у нас забирать", - сказал Ведерников.