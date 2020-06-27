Москва и Петербург помогут Пскову решить вопрос с очередью на тестирование на коронавирус

ПСКОВ, 27 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области, где образовалась очередь в 1 тыс. тестов на коронавирус, намерены решить эту проблему за счет помощи от медицинских лабораторий Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время жители Пскова жалуются властям на слишком долгие сроки ожидания результатов тестирования, сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям области.
"Очень много обращений с тем, что людям задерживают тесты. И людям, которые уже по клиническим показателям должны выписываться из больницы, несколько дней, иногда неделю не могут получить тесты и выписаться из медицинского учреждения. Для того, чтобы выход из этой проблемной истории был резким, и это не растягивалось на неделю и две, мы обратились к нашим питерским коллегам, в Москву. Полпредство нам с этим вопросом помогло: уже завтра 600 тестов уезжает в Санкт-Петербург дополнительно к тому, что мы делаем в регионе. И сейчас заканчиваем переговоры с Москвой. В течение следующей недели Москва обещает по 1 тыс. тестов на протяжении недели каждый день у нас забирать", - сказал Ведерников.
Он также отметил, что в настоящее время лаборатории в Псковской области "работают на пределе возможности". "Мы начинали с 60 тестов в сути, сейчас практически 1 тыс. По технологии работы лаборатории должны периодически останавливаться, чтобы делать глобальную уборку и дезинфекцию. Накопилось определенное количество тестов, и с этим связаны задержки, потому что одномоментно эти тесты не сделать. Я очень надеюсь, что к началу следующей недели ситуация стабилизируется", - уточнил губернатор.
На данный момент, по данным регионального штаба по борьбе с распространением инфекции, в регионе выявлено 2609 случаев заражения и 19 летальных исходов. Выздоровели 882 человека.