В Петербурге проверят председателя УИК, где женщине предложили проголосовать за родителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Председатель участковой избирательной комиссии № 398 (УИК, Петербург) Кира Ракчеева будет проверена на профессиональную пригодность после того, как журналисту Анне Невской на одном из избирательных участков Выборгского района предложили проголосовать за ее родителей. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает абсолютно недопустимым любые действия, которые могут бросить тень на доверие к результатам общероссийского голосования. Высказывать предложения гражданину совершить правонарушение и готовность обойти правовые нормы самому - как минимум, халатное отношение к работе. Что касается Киры Ракчеевой, Территориальной избирательной комиссии № 22 поручено рассмотреть вопрос о ее профессиональной пригодности", - сказано в сообщении.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.