МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 852, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Таким образом, уже два дня прирост новых случаев в стране ниже 7 тыс.

Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 627 646. Суточный рост два дня не превышает 1,1%.

Число вылечившихся за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 9 200, всего выздоровели 393 352 человека. Согласно данным штаба, число выздоровевших превысило 62% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ.

Число умерших из-за коронавируса в России за сутки возросло на 188, до 8 969. Из данных штаба следует, что умерли 1,43% всех инфицированных в стране.