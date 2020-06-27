Коэффициент распространения коронавируса в России держится на уровне 0,91

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу остался на уровне 0,91. В столице показатель опустился сразу на 0,07, до 0,78, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В России в целом коэффициент держится ниже единицы с 16 июня, что свидетельствует о замедлении темпов распространения заболевания. В Москве он не превышает эту отметку с 4 июня.

Как и в пятницу, показатель составляет меньше единицы в восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших. Помимо Москвы, это Подмосковье (0,8), Ростовская область (0,86), Дагестан (0,91), Санкт-Петербург (0,99), Нижегородская область (0,95). В Воронежской и Свердловской областях коэффициент составил 0,97.

Он находится выше единицы в Красноярском крае (1,01), в Ханты-Мансийском автономном округе показатель снизился до 1,02 - минимума с 9 июня, следует из подсчетов ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.