"Независимый общественный мониторинг" выявил 20 нарушений при голосовании по конституции

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Наблюдатели, представляющие ассоциацию "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), за три дня выявили 20 нарушений при голосовании по поправке к конституции. Об этом сообщила журналистам в субботу исполнительный директор ассоциации Алена Булгакова в ходе брифинга, который прошел в ситуационном центре Общественной палаты РФ по общественному наблюдению за общероссийским голосованием.

"Мы сейчас констатируем 20 нарушений (с момента начала голосования - прим. ТАСС), вчера было 17", - сказала Булгакова.

Она уточнила, что в Великом Новгороде на одном из участков был обнаружен бюллетень, на котором не было печати. "В Томской области не были опечатаны урны на одном из участков перед началом голосования. Это подтвердилось, потом были совершены необходимые действия", - уточнила Булгакова.

По ее словам, в общей сложности НОМ получил с момента начала голосования более 9,6 тыс. обращений. Подавляющее большинство было связано с просьбами разъяснить порядок проведения общероссийского голосования.

Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.