Явка на голосовании по конституции за два дня составила 19,49%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 21 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ за два дня голосования по всей стране, явка составила 19,49%.

"Позади два дня голосования. По состоянию на утро 27 июня проголосовали (включая дистанционное голосование) 21 171 137 граждан, явка - 19,49%", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии в субботу.

Она добавила, что явка должна быть естественной. "Никаких случаев принуждения [не должно быть]. Мы контролируем ситуацию, мониторим информационное поле и оперативно реагируем на поступающую информацию", - отметила глава ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".