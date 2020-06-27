Минобороны построило пять мостов в Тульской области

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российские военные с опережением графика построили пять мостов в Тульской области, сообщил в субботу замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Мосты возведены в рамках тактико-специального учения с мостовыми подразделениями Западного военного округа. Грузоподъемность каждого моста составляет не менее 50 тонн, срок эксплуатации- 50 лет.

"В связи с обращением губернатора Тульской области решением министра обороны России в период с 28 мая по 24 июня возведены пять автодорожных мостов, которые восстановили транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области. Все мостовые сооружения построены с опережением графика", - сказал Булгаков, которого цитирует пресс-служба Минобороны РФ.

В субботу прошло торжественное открытие самого длинного из новых мостов - он расположен в Одоевском районе. Мост через реку Упа построили вместо аварийного деревянного, его протяженность составила 84 метра. С его помощью удалось восстановить транспортное сообщение между населенными пунктами Завалово, Прудки, Рождествено и Козюлькино. Суммарная длина всех пяти мостов - 216 метров.

Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в местах, где построены новые мосты, в период весеннего половодья из-за подтопления местные жители зачастую оказывались отрезанными от крупных населенных пунктов.

"С 2018 года всего военнослужащие возвели в регионе 14 мостов. Это позволило улучшить транспортную доступность для более чем 7 000 наших жителей из 36 населенных пунктов", - добавил Дюмин, слова которого приводит военное ведомство.