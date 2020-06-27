Памфилова заявила о намеренной дискредитации голосования по поправкам вне помещения

"В эти дни мы с первого дня [голосования] сполна хлебнули, когда [нас] разыграли, изгалялись над темой голосования на пеньках, лавочках, багажниках. Каждый случай разобрали и посмотрели, что было на самом деле. Не было никаких пеньков", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в субботу.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что с первого дня голосования по поправке к конституции дискредитируется голосование вне помещения, в том числе на дому.

По ее словам, члены комиссий "обходили дома в сельской местности, по вызову приходили по заявкам именно на домовое голосование". "Все было интерпретировано таким образом, чтобы дискредитировать этот вид голосования. Давайте не подставляться, давайте не давать повод желающим не помочь, а желающим дискредитировать", - отметила глава ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".