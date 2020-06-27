Село в Бурятии закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после шаманского обряда

УЛАН-УДЭ, 27 июня. /ТАСС/. Село Шулуты в Тункинском районе Бурятии закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса. В населенном пункте, несмотря на запрет в регионе массовых мероприятий, прошел шаманский обряд с участием не менее 30 человек, в результате за последние трое суток COVID-19 выявлен у 23-х местных жителей, сообщили журналистам в субботу в республиканском управлении Роспотребнадзора.

"9-10 июня в селе Шулуты прошло массовое мероприятие - шаманский обряд, в нем принял участие 31 человек, также установлены еще 20 человек, контактных с участниками обряда. С 24 июня среди жителей населенных пунктов Торы и Шулуты зарегистрировано 23 случая инфицирования COVID-2019. Решением оперативного штаба Тункинского района на Шулуты наложен карантин", - сообщили в ведомстве.