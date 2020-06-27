Медведев призвал молодежь принять участие в общероссийском голосовании

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мнение молодых людей по поправкам в конституцию имеет особое значение. Об этом заявил в субботу председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и призвал молодежь принять участие в общероссийском голосовании.

"Призываю вас обязательно принять в нем [в общероссийском голосовании] участие. Ваше мнение имеет особое значение", - говорится в поздравлении Медведева с Днем молодежи, опубликованном на официальном сайте "Единой России".

Он подчеркнул, что развитие России во многом зависит от результатов голосования по поправкам в конституцию; энергия, целеустремленность и творческое мышление молодежи особенно важны сегодня, когда перед Россией стоят новые вызовы. При этом он отметил, что молодежная политика является одним из важных направлений деятельности государства и "Единой России".

"Мы стараемся помогать вам реализоваться в любом позитивном начинании: в семье, учебе, науке, предпринимательской и волонтерской деятельности. И всегда готовы поддержать тех, кто чувствует, что сам готов влиять на политическую жизнь, работать ради других. Ежегодно ряды нашей партии обновляются за счет молодых новых лиц", - сказал председатель партии.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.