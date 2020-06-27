Самолет с медицинским отрядом ФМБА прибыл на Байконур для борьбы с коронавирусом в городе

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Самолет Роскосмоса доставил на космодром Байконур медиков Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которые будут помогать бороться с коронавирусом в одноименном городе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в субботу.

"Сегодня, 27 июня, в байконурский аэропорт "Крайний" прибыл спецборт Госкорпорации "Роскосмос" со сводным медицинским отрядом специалистов ФМБА России", - сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что этим же рейсом прибыли аппараты ИВЛ, 2 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты в достаточном количестве.

В пресс-службе отметили, что госкорпорация и ФМБА предпринимают все меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на комплексе "Байконур", в который входят одноименные город и космодром. Сейчас в медсанчасти Байконура работают шесть инфекционистов и восемь анестезиологов-реаниматологов.

Накануне администрация города Байконура сообщила о введении жестких ограничительных мер из-за распространения коронавируса. В частности, в городе возобновили режим самоизоляции и ограничили время возможного нахождения на улице с 06:00 до 21:00.

В свою очередь глава администрации города Байконур Константин Бусыгин в обращении к жителям заявил о нехватке врачей и бригад скорой помощи для быстрого оказания помощи всем заболевшим. Начальник медсанчасти Дмитрий Чепрасов подтвердил, что скорая помощь и участковые врачи не всегда могут посетить по вызову в срок, но "они обязательно придут и окажут помощь". Он также отметил, что в Байконуре есть ресурсы для успешной борьбы с коронавирусом.