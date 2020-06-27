Студент из Астрахани сделал 600 тройных прыжков через скакалку, установив мировой рекорд

"Достижение фиксируется международным агентством регистрации рекордов и вносится в реестр рекордов России, подтверждение пришло ночью, мой рекорд засчитан. Исполнил 600 прыжков - это новый официально признанный рекорд, предыдущий мировой (рекорд) был 536 прыжков. Его установил австралиец", - рассказал Коломин.

АСТРАХАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Мировой рекорд по дисциплине роуп-скиппинг (прыжки через скакалку) установил студент Астраханского государственного технического университета Алексей Коломин в Астрахани, сделав 600 последовательных тройных прыжков подряд. Достижение зафиксировано международным агентством регистрации рекордов, рассказал ТАСС Алексей Коломин в субботу.

Рекорд был зафиксирован на видео, которое снимается при строгих критериях: в кадре должен быть отчетливо виден таймер, а после запись нельзя подвергать никакой видеообработке, пояснил Коломин.

"В прыжках на скакалке тройные прыжки - это официальная дисциплина. Задача прыгать максимальное количество раз , не важно за какой временной промежуток. Подготовиться помог карантин, я перешел на тройные тренировки", - добавил собеседник агентства.

Ранее спортсмен побил пять рекордов России и два мировых рекорда в прыжках на время и двойных прыжках.

Коломин - студент факультета физической культуры и спорта. В конце 2018 года астраханец попал в Книгу рекордов России, за час совершив 11 тыс. 745 прыжков через скакалку. В октябре прошлого года Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд" зафиксировало новое достижение Алексея - за час он пропрыгал 13 тыс. 718 раз. В планах у спортсмена - победа в составе сборной команды университета на чемпионате России по роуп-скиппингу (прыжки через скакалку с исполнением различных трюков) в Москве.