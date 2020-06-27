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Пандемия коронавируса нового типа

Министр обороны Сербии Вулин заразился коронавирусом

В военном ведомстве отметили, что министр чувствует себя хорошо, у него нет симптомов. Свои обязанности он продолжит выполнять удаленно

БЕЛГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Министр обороны Сербии Александар Вулин заразился коронавирусом. Об этом сообщило в субботу военное ведомство страны.

По его информации, ранее был госпитализирован один из заместителей Вулина. Его тест также оказался положительным. "Министр чувствует себя хорошо, поскольку у него нет никаких симптомов, он находится на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава ведомства продолжает выполнять свои обязанности удаленно.

Ранее Вулин планировал участвовать в параде Победы в Москве, который прошел 24 июня. Однако в итоге его не оказалось в составе сербской делегации на Красной площади.

Теги
СербияПандемия коронавируса нового типа
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