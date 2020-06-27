Прибывающих в Калининград из российских регионов освободили от обязательной изоляции

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области объявили об отмене обязательной двухнедельной самоизоляции и обсервации граждан, прибывающих в область из других регионов России наземным и воздушным транспортом. При этом прибывающие в регион из-за рубежа обязаны пройти через 14-дневную самоизоляцию, сообщается в субботу на официальном сайте областного правительства.

Ранее главными воротами области оставался аэропорт Храброво. С 1 июля РЖД возобновляют движение в область пассажирских поездов из Санкт-Петербурга и Москвы транзитом через Литву и Белоруссию.

"Снимается режим обсервации для граждан, прилетающих и приезжающих в Калининградскую область из других регионов России. Для граждан из-за рубежа двухнедельная изоляция сохраняется", говорится в сообщении на сайте правительства области.

Отмечается, что в связи с возобновлением железнодорожного сообщения с областью с 1 июля на пункте пропуска Чернышевское на границе с Литвой, а также на всех станциях и вокзалах вводится обязательная термометрия, проверка на наличие признаков ОРВИ приезжающих в регион.

Ранее областные власти приняли решение об отмене с 22 июня самоизоляции и обсервации для прибывающих в область из российских регионов через аэропорт Храброво. 24 июня в область прибыл первый чартерный рейс со 163 туристами из Москвы, организованный туркомпанией "Библио-глобус". Исполнительный директор "Библио-Глобуса" Ирина Костенко сообщила журналистам, что компания планирует этим летом привезти в регион 50 тыс. туристов. Рейсы будут выполняться три раза в неделю из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

По данным регионального оперативного штаба, на 27 июня в области выявлено 2 411 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 19 за прошедшие сутки. Вылечились 1 399 пациентов, умерли 38 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 532 человек, в том числе 63 в условиях обсерватора.