ЦИК РФ считает допустимым проведение общероссийского голосования в автобусах

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Организация общероссийского голосования в автобусах допустима при соблюдении всех правил организации и санитарных норм. Об этом в субботу заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Майя Гришина на заседании в информационном центре ЦИК по вопросам проведения общероссийского голосования.

Во время конференции был продемонстрирован видеоролик из города Нижнекамска в Татарстане, на котором видно, как люди заносят стол для голосования в автобус. Кадры комментирует член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Искандер Ясавеев, который считает, что такой способ может привести к нарушениям, в том числе вбросу бюллетеней, а также, что автобус может стать источником распространения инфекции.

"Я ряд роликов из Татарстана посмотрела, в целом система видна. Раздельно вход и выход [в автобус] устроены таким образом, чтобы можно было по одному заходить голосовать. [Оборудовано] место для наблюдателя", - сказала она.

Гришина также считает, что голосование в автобусах поможет организовать процедуру при плохих погодных условиях. "Такая ситуация исключает зависимость от погодных условий. Сейчас в Татарстане пока погода хорошая, весь Дальневосточный федеральный округ, Сибирь уже накрывает непогода", - сказала она.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев добавил, что продемонстрированный ролик искажает информацию. "Странный был комментарий (к ролику - прим. ТАСС), что останавливается автобус, в него вносят стол и начинается голосование. Это шулерское передергивание информации, вот, дескать, остановили автобус, в него внесли стол и тут же стали голосовать. <…> Понятно, что это не рейсовый автобус, понятно, что это автобус специально оборудованный", - сказал он.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.