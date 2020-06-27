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В регионах ЦФО отметили день молодежи онлайн-конкурсами, шоу и напутствиями выпускникам

В Тамбовской области организовали онлайн-соревнование "Молодая семья - 2020", в Тульской области состоится розыгрыш подарков от губернатора Алексея Дюмина

ТАСС, 27 июня. Запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии не позволил регионам Центрального федерального округа организовать в День молодежи традиционные празднества. Однако молодым людям предложили разнообразные интерактивные онлайн-программы, главными героями которых стали выпускники школ.

Африканские барабаны в +30

Во Владимире мероприятия Дня молодежи с 11:00 транслируют в соцсетях администрации города и управления по молодежной политике. В расписании праздника - фитнес-тренировки, мастер-классы по кулинарии и стилю, выступления КВНщиков, а также встречи с известными владимирцами. Украшением праздника в жаркий день станет выступление студии африканских барабанов, а завершится мероприятие концертом популярных музыкальных коллективов.

В Тульской области День молодежи стартует вечером в онлайн-формате на площадке Тульского областного центра молодежи "71 Шоу". Зрителей также ждут различные мастер-классы, квизы, юмористические шоу, travel-блог, конкурсы. Так, например, желающим предложат проверить, насколько хорошо они знают историю различных поколений и интересные факты о них. А тульский блогер Герман Меркулов в своей передаче "Гламурный Алексин" расскажет о популярных для посещения местах Тулы и поговорит о предстоящем праздновании 500-летия Тульского кремля.

"Также состоится розыгрыш подарков от губернатора Тульской области Алексея Дюмина. У каждого есть шанс выиграть один из девяти подарков: PlayStation 4, электросамокат или велосипед. Кроме того, в этот день талантливые и активные молодые люди получат премии правительства Тульской области", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Тамбовской области акцент праздничных мероприятий сделан на участие молодых семей с детьми. Для них в социальных сетях организован онлайн-конкурс "Молодая семья - 2020". Он пройдет в несколько этапов. "Визитная карточка семьи", танцевальный видео - конкурс "Let's dance" и спортивный видео-конкурс "Мы и дома все спортсмены!", поделки своими руками "Творим вместе". Итоги конкурса будут подведены в День семьи, любви и верности - 8 июля.

А в Ярославле праздник начали отмечать накануне, организовав на платформе Zoom областную церемонию чествования лучших сотрудников отрасли молодежной политики. Шесть представителей отрасли были удостоены благодарственных писем Федерального агентства по делам молодежи, четверо - почетных грамот и благодарственных писем губернатора, 28 человек отмечены почетными грамотами департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области.

Медалисты и поздравления от космонавтов

Самые теплые пожелания звучат сегодня в адрес выпускников школ, которым пришлось отпраздновать начало взрослой жизни через мониторы смартфонов. Губернатор Костромской области Сергей Ситников лично поздравил выпускников лицея №34 в Костроме, который окончил сам. Вчерашним одиннадцатиклассникам Орловской области из Звездного городка передал поздравление их земляк, летчик-космонавт Александра Мисуркин. К поздравлениям присоединился и губернатор региона Андрей Клычков.

"В успехе каждого из вас есть не только ваша заслуга, но и заслуга ваших родителей, учителей и наставников. Тверская область гордится вами. Желаю вам достойно сдать единые государственные экзамены, поступить в учебное заведение, о котором вы мечтаете, и в дальнейшем поддерживать тот "золотой стандарт", который вы уже задали в своей жизни", - обратился к выпускникам губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В этом году в регионе отмечено рекордное количество золотых медалистов - 719, что на 214 человек больше, чем годом ранее. Имя каждого отличника занесут в книгу почета "Золотая молодежь Верхневолжья". Кроме того, каждый из более 6 тыс. выпускников получит памятный подарок от правительства Тверской области.

В Рязанской области уже второй год подряд проходит областной день выпускника, площадкой для которого в этот раз стала официальная группа правительства региона "ВКонтакте", где в течение дня проходит концерт ведущих молодежных творческих коллективов. Ребят поздравляют известные рязанцы, родители, педагоги, обратился к ним и губернатор Николай Любимов. Для выпускников общеобразовательных школ региона пройдет онлайн-концерт молодежных творческих коллективов учреждений культуры Рязанской области. Всего в 2019-2020 учебном году общеобразовательные организации Рязанской области окончили 4 384 школьника, из них знаком губернатора "Медаль "За особые успехи в учении" отмечено 276 выпускников, еще 519 человек получили такую медаль.

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Ситников, Сергей КонстантиновичРоссияДюмин, Алексей ГеннадьевичРуденя, Игорь МихайловичЛюбимов, Николай ВикторовичОрловская областьТверская областьКлычков, Андрей ЕвгеньевичВладимирская областьКостромская областьРязанская областьТамбовская областьЯрославская область
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