Чернышенко заявил, что отмена справки на коронавирус увеличит спрос на отдых в санаториях

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Отмена Роспотребнадзором требования о предъявлении в санаториях справки об отрицательном тесте на коронавирус приведет к росту спроса на отдых в подобных учреждениях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.

"Теперь отдыхающим не нужно предъявлять справку о том, что у них нет коронавируса - мы знаем, что стоимость таких анализов довольно высока, а для семей с детьми выходит большая сумма. Достаточно подтверждения, что они не контактировали с больными COVID-19. Кроме того, теперь разрешено заселяться по два человека в номер. Уверен, что эти смягчающие коррективы сделают отдых доступнее и повысят спрос на услуги санаториев страны", - сказал Чернышенко.

Роспотребнадзор отменил требование о предъявлении отдыхающими в санаториях справок об отрицательном тесте на коронавирус. Вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда, говорится в опубликованных на сайте ведомства в субботу изменениях в рекомендациях ведомства по организации работы санитарно-курортных учреждений.

Кроме того, ведомство разрешило санаторно-курортным учреждениям заселять в один номер до двух человек, которые не живут вместе и не являются членами одной семьи.