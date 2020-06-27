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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: спикер парламента Сербии Майа Гойкович заразилась коронавирусом

Ранее сообщалось, что министр обороны республики Александар Вулин также заразился коронавирусом

БЕЛГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Майа Гойкович заразилась коронавирусом. Об этом сообщило в субботу агентство "Танюг".

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У Гойкович воспаление легких, ее отправили в больницу для пациентов с коронавирусом, где она принимает терапию. Как сообщили агентству в кабинете спикера, 57-летний политик чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что министр обороны республики Александар Вулин также заразился коронавирусом. Министр чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов, он находится на самоизоляции. Ранее Вулин планировал присутствовать на параде Победы в Москве. Однако в итоге его не оказалось в составе сербской делегации на Красной площади.

Всего, по последним данным, число заразившихся коронавирусом в Сербии составляет 13 792; количество летальных исходов в результате заболеваний, вызванных инфекцией, достигло 267.

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СербияПандемия коронавируса нового типа
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