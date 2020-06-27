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В РПЦ заявили, что не выступают за гонения на трансгендеров и сексуальных меньшинств

Митрополит Иларион отметил, что в церкви выступают за то, чтобы не размывались нравственные нормы, на которых веками строилась жизнь людей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) выступает не за дискриминацию трансгендеров и сексуальных меньшинств, а против размывания абсолютных нравственных норм, на которых жизнь людей строилась веками. Об этом сказал в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Мы выступаем не за то, чтобы какие-то люди подвергались гонениям за свой образ жизни. Мы в церкви выступаем за то, чтобы не размывались те абсолютные нравственные нормы, на которых веками строилась жизнь людей, которые позволяли людям плодиться и размножаться", - заявил митрополит.

Ранее духовник Патриарха Московского и вся Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) отметил в разговоре с ТАСС важность упоминания веры во вносимой поправке к конституции.

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