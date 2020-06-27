Отмена зарубежных туров, новый максимум заражений в США. Главное о коронавирусе за 27 июня

Ректоры и мастера творческих вузов обратятся к правительству за увеличением бюджетных мест

Как сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский, при распределении выделенных на 2020 год бюджетных мест на творческие вузы Москвы их осталось около 15

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