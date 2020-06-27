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Пандемия коронавируса нового типа

Отмена зарубежных туров, новый максимум заражений в США. Главное о коронавирусе за 27 июня

© AP Photo/Mary Altaffer
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 627 646 случаев заражения, из них новых — 6 852. За сутки умерли 188 человек, за весь период — 8 969.
  • Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле.
  • Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам, помогающим больным с коронавирусом, на июль и август.
  • Роспотребнадзор разрешил санаториям заселять в один номер до двух человек, которые не живут вместе и не являются членами одной семьи. Отдыхающим не нужно будет предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус, вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с зараженными в течение двух недель.
  • Ограничения, вызванные пандемией, продлили в Иркутской области и Хабаровском крае.
  • Власти Калининградской области отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для российских граждан из других регионов.
  • Самолет с медицинским отрядом ФМБА прибыл на Байконур для борьбы с коронавирусом в городе.

Москва

  • Всего зафиксировано 219 354 случаев заражения, из них новых — 750 (самый низкий показатель с начала апреля, данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Количество зафиксированных случаев заражения превысило 9,8 млн, умерли 494 181 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Число подтвержденных случаев в Бразилии увеличилось за сутки на 46 860, до 1 274 974.
  • Число случаев заражения в США выросло за последние сутки на 40 870, это максимальный показатель с начала пандемии.
  • Генеральный секретарь ООН считает необоснованной критику со стороны властей США в адрес Всемирной организации здравоохранения. Он уверен, что руководство ВОЗ не находится под влиянием конкретных стран. 
  • Очередные "карантинные выходные" начались в столице Казахстана и крупнейшем мегаполисе страны Алма-Ате. В субботу и воскресенье там не будут работать общественный транспорт, торговые центры и рынки.
  • Министр обороны Сербии Александар Вулин заразился коронавирусом.
  • Американские ученые считают, что особенности иммунной системы детей позволяют им легче справляться с коронавирусом.
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