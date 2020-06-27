Отмена зарубежных туров, новый максимум заражений в США. Главное о коронавирусе за 27 июня

Россия
- Всего зафиксировано 627 646 случаев заражения, из них новых — 6 852. За сутки умерли 188 человек, за весь период — 8 969.
- Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле.
- Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам, помогающим больным с коронавирусом, на июль и август.
- Роспотребнадзор разрешил санаториям заселять в один номер до двух человек, которые не живут вместе и не являются членами одной семьи. Отдыхающим не нужно будет предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус, вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с зараженными в течение двух недель.
- Ограничения, вызванные пандемией, продлили в Иркутской области и Хабаровском крае.
- Власти Калининградской области отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для российских граждан из других регионов.
- Самолет с медицинским отрядом ФМБА прибыл на Байконур для борьбы с коронавирусом в городе.
Москва
- Всего зафиксировано 219 354 случаев заражения, из них новых — 750 (самый низкий показатель с начала апреля, данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Количество зафиксированных случаев заражения превысило 9,8 млн, умерли 494 181 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число подтвержденных случаев в Бразилии увеличилось за сутки на 46 860, до 1 274 974.
- Число случаев заражения в США выросло за последние сутки на 40 870, это максимальный показатель с начала пандемии.
- Генеральный секретарь ООН считает необоснованной критику со стороны властей США в адрес Всемирной организации здравоохранения. Он уверен, что руководство ВОЗ не находится под влиянием конкретных стран.
- Очередные "карантинные выходные" начались в столице Казахстана и крупнейшем мегаполисе страны Алма-Ате. В субботу и воскресенье там не будут работать общественный транспорт, торговые центры и рынки.
- Министр обороны Сербии Александар Вулин заразился коронавирусом.
- Американские ученые считают, что особенности иммунной системы детей позволяют им легче справляться с коронавирусом.