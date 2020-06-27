Новая партия реанимобилей поступила в Кабардино-Балкарию

НАЛЬЧИК, 27 июня. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил 11 реанимобилей класса "С", машины будут обслуживать федеральные трассы, проходящие по территории региона, и столицу республики - город Нальчик, сообщил в субботу директор Центра Алим Карданов.

"Это 11 новых реанимобилей класса "С". Медицина катастроф получила восемь новых машин, три идут на скорую помощь в Нальчике", - сказал Карданов. Техника поступила в рамках госконтрактов, заключенных республикой с Минпромторгом России. Автомобили оснащены портативными аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами, дефибрилляторами, разводкой медицинских газов и другим оборудованием для оказания скорой медицинской помощи, в том числе больным с коронавирусной инфекцией.

С их техническими характеристиками ознакомился глава региона Казбек Коков. Он выразил слова признательности медицинским работникам и заверил, что со стороны и федеральной, и региональной власти им будет всегда оказываться всесторонняя помощь.

"Президент РФ предпринимает беспрецедентные меры для поддержки системы здравоохранения и врачей, высоко оценивает вашу работу, на региональном уровне мы также будем делать все, чтобы вы чувствовали себя защищенными и в социальных вопросах, и в плане материально-технического оснащения. Новые машины не связаны с ситуацией с коронавирусом, это автомобили, полученные по ранее заключенным соглашениям, и правительство предоставило нам очередную партию машин, далее поставка машин будет продолжатся в том числе и класса "В", которые мы уже сможем отправить в районы", - сказал Коков.

Как пояснили в Минздраве региона, в ближайшее время ожидается поставка автомобилей класса "В" для врачебных бригад, которые будут переданы в районные подразделения скорой медицинской помощи.

Особая служба - особые задачи

Трассовая служба центра медицины катастроф КБР обслуживает федеральную трассу Кавказ на территории республики, также посты работают в Нальчике и в административном центре Черекского района.

"У нас так все расставлено, что в течение 5-7 минут мы оказываемся на месте аварии и везем пострадавших в Республиканскую клиническую больницу, где есть все профильные врачи, а оборудование позволяет довозить любого больного: на место приезжает, практически, реанимационное отделение. Госпитальная летальность, когда люди умирают после ДТП, снизилась до 2-3%, это очень хороший показатель, в среднем по РФ - 12-13%", - сказал Карданов.

Постановлением правительства РФ в 2014 году на Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф были возложены функциональные обязанности межрегионального центра медицины катастроф по СКФО. Основными задачами являются ликвидация медико-санитарных последствий ЧС, оперативное управление силами службы медицины катастроф КБР.

На федеральных трассах КБР создана трассовая медслужба, состоящая из шести постов, что позволяет обеспечить время прибытия до места ДТП в течение 5-8 минут. Центр оказывает помощь населению КБР, а также гражданам, отдыхающим в туристических кластерах региона. Ежегодно в зимний период в Приэльбрусье дежурят реанимационные бригады, летом совместно с МЧС осуществляется медицинская эвакуация пострадавших альпинистов с ущелья Безенги.