Роспотребнадзор направил главе Ленобласти предписание о недопустимости открытия ТЦ "Мега"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области направило в адрес губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко предписание о недопустимости открытия торговых центров "Мега" на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

Дрозденко накануне подписал постановление, согласно которому работа торговых центров с 27 июня разрешена во всех районах области при условии соблюдения санитарных норм.

"В настоящее время деятельность торговых центров разрешена во всех районах. Однако, 90% покупателей и персонала торговых центров "Мега" являются жителями Санкт-Петербурга, где ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-2019 продолжает оставаться напряженной. Таким образом, разрешение на работу указанных торговых центров окажет неблагоприятное влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге. Управление... просит... Александра Дрозденко воздержаться от разрешения на открытие торговых центров "Мега" до улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - сказано в сообщении.

В "Меге Парнас" и "Меге Дыбенко" с 15 мая возобновили работу магазины непродовольственных товаров, но с сокращенным графиком работы. По-прежнему закрыты кинотеатры, кафе и рестораны, детские площадки, а также семейные комнаты, в магазинах одежды недоступны примерочные, не открылся и магазин Ikea.

Дрозденко 16 мая написал в Instagram, что под свою ответственность разрешил работать торговым центрам во Всеволожском районе, где также расположены обе "Меги", при условии строгого соблюдения правил Роспотребнадзора. Но, по словам главы области, проверка показала, что указанные правила нарушаются, в связи с чем вступило в силу новое постановление правительства субъекта РФ, в соответствии с которым с 17 мая приостанавливается деятельность торговых центров площадью более 25 тыс. кв. метров в так называемых красных и желтых зонах Ленинградской области, которые ранее возобновили свою работу в связи с ослаблением режима ограничений, введенных из-за коронавируса. В торговых центрах "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" продолжили работу только магазины, которые продают товары первой необходимости: "Ашан", "ОБИ", аптеки и пункт выдачи интернет заказов магазина Ikea.

Как сообщали в Ingka Centres (владеет указанными ТЦ), прокуратура Ленинградской области начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в торговых центрах "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко".