Кузнецова держит на контроле ситуацию по делу о насилии над 1,5-годовалой девочкой

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова держит на контроле ситуацию, произошедшую в Татарстане, где отец подверг действиям сексуального характера свою полуторагодовалую дочь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

27 июня прокуратура Татарстана направила апелляцию на решение суда в отношении жителя Бугульмы, который обвинялся в насилии над полуторагодовалой дочерью, но был оправдан. Приговором Бугульминского районного суда от 13 апреля 2020 года мужчина был оправдан по ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" в связи с отсутствием состава преступления.

"Мы считаем, что в ситуации необходимо разобраться тщательнейшим образом, ведь речь идет о защите прав полуторагодовалого ребенка, который даже не может рассказать, что с ним произошло. Вопрос остается на нашем контроле до полного его разрешения", - приводятся слова Кузнецовой.

Отмечается, что для защиты прав и интересов ребенка детский омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, проведены необходимые переговоры, сделаны запросы.

Инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело. Мужчине было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.