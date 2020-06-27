В США будут собирать деньги за каждый твит Трампа, чтобы помешать ему победить на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Активисты и организации, поддерживающие Демократическую партию США, основали политический комитет действий Defeat by Tweet ("Победить твитом"), чтобы собрать деньги на кампанию против переизбрания Дональда Трампа президентом США, обернув против главы государства его активность в сети микроблогов Twitter. Об этом сообщил в субботу телекомпании ABC автор инициативы Ксандер Шульц.

По его словам, идея заключается в том, чтобы пользователи жертвовали от одного до 10 центов за каждую запись Трампа в Twitter. Эти пожертвования будут передаваться от имени действующего президента страны в фонд, объединяющий 15 политических организаций темнокожих американцев и ставящий своей целью снизить шансы республиканца на победу на выборах. "Мы видим в этом способ заставить его испытать прямые последствия своих действий. Чем больше ненависти распространяешь, тем хуже становятся шансы на переизбрание", - пояснил Шульц.

По его оценке, хозяин Белого дома делает в среднем 30 записей в день или 900 в месяц в Twitter. Комитет Defeat by Tweet рассчитывает, что каждый присоединившийся к инициативе будет жертвовать около $45 в месяц. Если хотя бы один миллион пользователей пожертвует по 2 цента за каждую заметку главы государства, то ежемесячные сборы составят $18 млн. Организаторы ставят своей целью собрать от $50 млн до $100 млн "от лица Трампа" к ноябрю.

Для сбора пожертвований выбрана платформа Momentum. Некоторые предприниматели, знакомые с Шульцем, уже обещали безвозмездно передать на эту кампанию до $1 млн.

Американского лидера можно считать одним из наиболее популярных пользователей Twitter. На его аккаунт, созданный в 2009 году, подписаны 82,5 млн пользователей.

Трамп уже обеспечил себе выдвижение кандидатом от республиканцев на выборах, которые намечены на 3 ноября. Бывший вице-президент США Джозеф Байден также заручился достаточной поддержкой однопартийцев.