Полиция в Новороссийске проверяет сообщение волонтеров о жестоком обращении с животными

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Полиция в Краснодарском крае проводит проверку по факту сведений о жестоком обращении с животными, которые были распространены волонтерами, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарском краю журналистам в субботу.

Волонтеры организации "Преданное сердце" в Новороссийске на свой официальной странице во "ВКонтакте" сообщили о том, что в городе женщина брала под предлогом пристроить в добрые руки животных, за что получала денежные средства, но вместо поиска для них хозяев убивала этих животных.

"По данному факту, по данному сообщению материал зарегистрирован, проводится проверка", - сообщили в ведомстве.