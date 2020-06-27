{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция в Новороссийске проверяет сообщение волонтеров о жестоком обращении с животными

По данным волонтеров, женщина брала под предлогом пристроить в добрые руки животных, за что получала денежные средства, но вместо поиска для них хозяев убивала этих животных

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Полиция в Краснодарском крае проводит проверку по факту сведений о жестоком обращении с животными, которые были распространены волонтерами, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарском краю журналистам в субботу.

Волонтеры организации "Преданное сердце" в Новороссийске на свой официальной странице во "ВКонтакте" сообщили о том, что в городе женщина брала под предлогом пристроить в добрые руки животных, за что получала денежные средства, но вместо поиска для них хозяев убивала этих животных.

"По данному факту, по данному сообщению материал зарегистрирован, проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

Теги
РоссияКраснодарский край
Пермский край попросил Минобразования РФ выделить вузам более 700 бюджетных мест
В настоящее время в регионе есть 6 671 бюджетных мест
Читать полностью