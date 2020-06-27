Первая медицинская бригада врачей, направленная на Камчатку, вернулась в Москву

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 20 московских врачей, которых направили на Камчатку для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом, вернулись в Москву. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"За две недели работы в Камчатском крае мы объездили 5 населенных пунктов и осмотрели более 400 пациентов в 11 стационарах. По нашей инициативе 12 пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии транспортировали из отдаленных регионов в крупные больницы, в том числе с помощью санитарной авиации. Нам на смену уже прибыла еще одна бригада врачей московских стационаров", - отметил старший врач бригады, заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев, слова которого приводит пресс-служба.

За время пребывания в Камчатском крае московские врачи перепрофилировали восемь стационаров для приема пациентов с COVID-19, организовали зоны обсервации на 200 коек, а также создали специализированный лабораторный и КТ-центр. В бригаду, которая сменила вернувшихся врачей в Камчатском крае, вошли анестезиологи-реаниматологи, медсестры-анестезисты, пульмонологи, инфекционисты, хирурги, врачи-лаборанты, имеющие большой опыт перепрофилирования московских стационаров для лечения пациентов с коронавирусом.

"Это специалисты ведущих столичных медучреждений: Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городских клинических больниц №40, имени А. К. Ерамишанцева, имени М. П. Кончаловского (Зеленоград), имени Е. О. Мухина, детской инфекционной больницы №6, а также Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова. Возглавляет бригаду врач-хирург Олег Черныш, заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи для работы в чрезвычайных ситуациях Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Врачи укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты", - уточнили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее в камчатские больницы из Москвы был отправлен медицинский груз для лечения пациентов с коронавирусом: 100 тыс. защитных костюмов, 3 млн медицинских масок, 30 концентраторов кислорода, 150 увлажнителей кислорода для респираторной поддержки больных, 200 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких. Также будут отправлены необходимые медикаменты, в том числе лекарственный препарат тоцилизумаб. В связи с эпидемиологической ситуацией на Камчатке столичные специалисты продолжат оказывать консультативно-диагностическую поддержку медикам краевых больниц. Медицинская бригада будет посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей.

По поручению мэра Москвы с конца мая более 100 медиков были направлены для помощи в борьбе с коронавирусом в Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Дагестан, в Ханты-Мансийск, Забайкальский край, а также во Владимир и Псков.