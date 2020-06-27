Представитель схиигумена Сергия заявил, что журналистов не пустят в монастырь на Урале

Ранее в субботу на территории монастыря произошел конфликт между съемочной группой Ксении Собчак и жителями обители, который телеведущая назвала нападением. А Екатеринбургская епархия рекомендовала людям воздержаться от посещения Среднеуральского женского монастыря.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Журналистов не будут пускать на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где находится запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), который назвал ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". Об этом в субботу сообщил ТАСС представитель отца Сергия Всеволод Могучев, на YouTube-канале которого публикуются обращения схиигумена.

"Уже очень много снимали <...> Начались всевозможные провокации, и мы ограничили доступ журналистов на территорию монастыря", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли допущены журналисты для съемок в монастырь. Недопуск съемочной группы Ксении Собчак 27 июня он объяснил желанием соблюсти конфиденциальность пребывания жителей обители, а также отметил, что в монастыре достаточно миролюбивое отношение к Ксении Собчак. "Жаль, что она пошла на эту провокацию", - уточнил он.

Ситуация вокруг отстраненного схиигумена

Отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена состоялось 15 июня, но дальнейшее рассмотрение было перенесено на 26 июня, так как Сергий не ответил на вопросы суда. На следующий день, 16 июня, настоятельница Среднеуральского женского монастыря Варвара (Крыгина) покинула монастырь из-за конфликта со схиигуменом. Местные СМИ назвали происходящее "захватом" монастыря со стороны духовника Сергия. Полиция провела проверку и не нашла нарушений общественного порядка, "захват" монастыря опровергли также сам Сергий и Екатеринбургская епархия, заявив, что настоятельница самостоятельно покинула обитель, чтобы "избежать ненужных распрей".

Действия схиигумена епархия назвала "непослушанием священноначалию" и напомнила, что все церковные таинства, совершенные запрещенным в служении клириком, являются недействительными и безблагодатными. В пятницу, 26 июня, схиигумен повторно не явился на суд, заседание перенесено на 3 июля. Третье заседание станет итоговым вне зависимости от того, придет на него клирик или нет.