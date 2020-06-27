В Коми заработала автоматизированная система учета вахтовиков

СЫКТЫВКАР, 27 июня. /ТАСС/. Автоматизированная система учета вахтовиков введена в действие в Республике Коми. Она позволит отследить перемещения вахтовиков по региону, сообщил в субботу врио главы республики Владимир Уйба.

"В Коми заработала система автоматизированного учета вахтовиков. Электронный реестр поможет автоматизировать учет лиц, приезжающих на работу. В нем будет содержаться информация о том, сколько вахтовиков заехало, где они проходят обсервацию, где они приступили к трудовой деятельности, сколько мест в обсерваторе. И система поможет сформировать план проверок обсерваторов на соответствие заявленному количеству мест и перечню находящихся в нем лиц", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице региона во "Вконтакте".

По информации управления Роспотребнадзора по Коми, на 27 июня подтверждено 3 173 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 65 случаев. Выздоровел 1 501 человек, 30 умерли. Очаги коронавирусной инфекции с середины мая наблюдаются среди вахтовиков в Усинске и среди шахтеров в Воркуте.

По данным муниципального оперштаба Воркуты, в заполярном городе выявлено 1 165 заразившихся коронавирусом, что составляет около трети от общего числа по региону.

По информации Усинской ЦРБ, в городе выявлено 782 заразившиеся, из них 485 - это вахтовики. При этом с 21 апреля в Коми действуют ограничения на въезд вахтовиков в Усинск, Воркуту, Ухту и Печору, где расположены крупные градообразующие производства, которые используют вахтовый метод работы.