Власти Татарстана разрешили работу непродовольственных магазинов площадью до 800 м

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Непродовольственные магазины площадью до 800 м могут приступить к работе в Татарстане с 29 июня. Об этом говорится в тексте постановления, опубликованного в субботу на официальном сайте правительства республики.

"Приостановить с 28.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки работу <…> иных объектов розничной торговли <…>, за исключением <…> объектов розничной торговли иными непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, до 800 кв. метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа", - говорится в документе.

В прежней редакции документа соответствующие ограничения распространялись на объекты розничной торговли с площадью торгового зала для покупателей до 400 кв. м. Новое постановление вступает в силу 29 июня.

Также снят запрет на прием детей в оздоровительные лагеря.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,8 млн человек, более 490 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 627 646 случаев заражения, выздоровели 393 352 человека, умерли 8 969. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.