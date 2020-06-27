Техподдержка онлайн-голосования провела для участников почти 3 тыс. консультаций

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Техподдержка дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ провела почти 3 тыс. консультаций. Об этом сообщили в субботу в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

"Все граждане, у которых есть вопросы по электронному голосованию, могут обращаться за консультациями по номеру колл-центра электронного штаба 8 (800) 222-55-52. Операторы приняли почти 3 тыс. звонков от граждан. Всем обратившимся оказывают техническую поддержку, разъясняют порядок голосования и консультируют", - сказали в штабе.

27 июня в 20:00 завершился третий день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Участки для голосования закрыты до завтрашнего утра, но Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием продолжает работу. Операторы видеоцентра следят за происходящим на участках, наблюдатели контролируют ход электронного голосования, а в колл-центре электронного штаба отвечают на звонки пользователей.

"Несколько раз в день в Общественном штабе проводит заседания группа разбора нарушений, которая проверяет все без исключения сообщения о нарушениях во время голосования. В случае необходимости на место потенциального нарушения выезжает мобильная группа, которая опрашивает свидетелей, собирает необходимую информацию и принимает оперативные меры для устранения нарушения. За сегодняшний день серьезных нарушений, влияющих на ход или результаты голосования, зафиксировано не было. Всего было рассмотрено 19 жалоб, все возникающие вопросы, замечания и жалобы были обработаны", - рассказал официальный представитель штаба Александр Асафов.

К работе штаба присоединились международные эксперты. Представители Австрии, Бельгии, Франции, Швеции, Новой Зеландии, Бенина, Сербии, Боснии и Герцеговины, Камеруна включились в работу на участках и непосредственно в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием. "В ходе рабочих мероприятий они обсудили уникальный опыт организации голосования в Москве и "золотой стандарт" наблюдения - регламент его организации, разработанный и тщательно соблюдаемый в столице", - рассказали в штабе.

1 июля следить за ходом голосования смогут все желающие. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте vybory.mos.ru. После этого можно будет зайти на портал в день общероссийского голосования, выбрать УИК и следить, чтобы в ходе голосования не было допущено никаких нарушений.