Бизнесменов обязали проводить мероприятия по уменьшению вредных выбросов в непогоду

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь обязаны самостоятельно проводить мероприятия по уменьшению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий, если на их предприятиях имеются источники выбросов вредных и загрязняющих веществ. Соответствующий приказ Минприроды вступает в силу 28 июня 2020 года.

"При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов, согласованные с органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными осуществлять региональный государственный экологический надзор", - говорится в тексте приказа.

Отмечается, что разработка мероприятий при НМУ осуществляется для всех источников выбросов на объектах негативного воздействия I, II и III категорий, подлежащих нормированию в области охраны окружающей среды. "Мероприятия должны обеспечивать снижение создаваемых выбросами источников ОНВ [объектов негативного воздействия] приземных концентраций загрязняющих веществ совместно с другими источниками для рассматриваемой контрольной точки: на 15-20 % при НМУ 1-й степени опасности; на 20-40 % при НМУ 2-й степени опасности; на 40-60 % при НМУ 3-й степени опасности", - отмечается в документе.