Рестораны и бассейны откроются в Калининградской области с 10 июля

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Рестораны, кафе и бассейны в Калининградской области откроются ориентировочно с 10 июля. Об это сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.

"Ориентир по дате открытия кафе и ресторанов, а также бассейнов и других учреждений третьего этапа - 10 июля 2020 года (при условии сохранения положительной динамики по коронавирусной инфекции)", - написал губернатор на своей странице.

Также снимаются ограничения по количеству посетителей в магазинах (в настоящее время 1 человек на 50 квадратных метров), теперь нужно соблюдать только официальные рекомендации Роспотребнадзора по социальной дистанции между посетителями магазина, отметил Алиханов.

Губернатор добавил, что область принимает усилия, чтобы снять ограничения на покупку билетов на поезда, которые с 1 июля начинают курсировать из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург. "Мы работаем над снятием ограничений по поездам дальнего следования, надеемся на их снятие в понедельник-вторник будущей недели (сейчас на поезд могут купить билет только проживающие в регионе граждане)", - написал он.

Губернатор также добавил, что принято региональное постановление, необходимое для получения больничных для граждан в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Для этих категорий граждан режим обязательной самоизоляции продлен до 10 июля.

Летние веранды и террасы ресторанов и кафе, музеи и выставочные залы региона открылись с 20 июня. С 29 июня планируется возобновить деятельность по проведению групповых спортивных занятий в физкультурно-спортивных организациях для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях с численностью групп в закрытых помещениях - не более 10 человек, на открытых площадках - не более 15 человек.