На предстоящей неделе в некоторых регионах России ожидаются ливни и сильный ветер

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ливневые дожди, град, гроза и сильный ветер прогнозируются в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях до конца июня. Кроме того, сильный ветер более 30 м/с ожидается в Алтайском крае до 29 июня включительно, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях помимо того, что погода прохладная, еще [будут] и сильные и ливневые дожди, гроза, град, ветер 24 м/с", - сообщил он.

По словам Вильфанда, неблагоприятные метеорологические условия сохранятся в этих регионах практически до конца месяца.

Кроме того, сильный ветер прогнозируется в Алтайском крае до 29 июня включительно. Порывы ветра в этом регионе будут достигать более 30 м/с. "Это, безусловно, опасно", - подчеркнул метеоролог.