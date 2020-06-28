Праздник "Алые паруса" в Петербурге завершил Всероссийский выпускной вечер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Традиционный петербургский праздник выпускников школ "Алые паруса", ставший в этом году финальным мероприятием Всероссийского выпускного вечера, прошел в Петербурге в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных Невы, сообщил корреспондент ТАСС с места события.

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге ежегодно посещают более 1 млн человек. Впервые праздник "Алые паруса" был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традицию прервали, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга. Выпускной в этом году провели без зрителей для обеспечения эпидемической безопасности жителей города.

По традиции с напутственным словом к выпускникам обратился губернатор Петербурга Александр Беглов. "Вы прощаетесь со школой. Впереди у вас взрослая жизнь. Пусть она будет счастливой! Но многое зависит от вас", - сказал он. Беглов напомнил выпускникам слова писателя Александра Грина: "Истина в том, чтобы делать чудеса своими руками".

В этом году сценарий представления посвятили творчеству писателя Александра Грина, автора повести "Алые паруса", в честь 140-летия со дня его рождения. Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал режиссер Василий Бархатов.

Необычным на этот раз был и маршрут брига "Россия" под алыми парусами: он впервые прошел не по Неве, а по Финскому заливу. Бриг появился на фоне красочного пиротехнического шоу и ярких фейерверков. В это же время на специально сконструированной сцене шел концерт российских исполнителей, среди которых Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, IOWA и другие.

"Конструкция сцены своими очертаниями напоминает корабль, бегущий по волнам. Элементы морского декора - перламутровые раковины - добавляют романтики. Завершают композицию алые паруса, венчающие самую верхнюю точку сцены", - отметили организаторы праздника, который полностью транслировался на "Пятом канале", а его кульминацию показали все федеральные каналы.

Онлайн-выпускной в СЗФО

В большинстве регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) из-за угрозы распространения коронавируса власти также отказались от проведения массовых мероприятий 27 июня. "Выпускники остаются дома и готовятся к экзаменам, они вместе со всей страной отметят федеральный выпускной вечер онлайн", - сказали ТАСС в пресс-службе Министерства образования Калининградской области.

К выпускникам крупнейшего вуза области, Балтийского Федерального университета им. Иммануила Канта, который в этом году выпускает более 2 тыс. студентов, обратился с поздравлениями губернатор региона Антон Алиханов. "Сегодня вы завершили один из самых важных этапов своей жизни, определили свое будущее и получили профессию. Мы ждем вас в самых разных организациях Калининградской области. Сегодня вы делаете главный шаг в своей жизни, используйте приобретенные знания по максимуму", - сказал он.

В Новгородской области тоже приняли решение не проводить областных мероприятий, приуроченных к выпускным вечерам. Всем школьникам предложили поучаствовать во Всероссийском онлайн-выпускном. Аналогичная ситуация и в Карелии, где в условиях пандемии школы отказались от массовых торжественных вечеров. Однако в школе № 9 провели несколько уличных церемоний для групп по 10 человек, рассказал ТАСС директор Антон Колоколов.

"Выпускной год выдался для вас очень сложным, необычным. Вы стали практически пионерами такого полноценного дистанционного обучения, которое потребовало от вас дополнительных качеств, таких как самостоятельность, ответственность. Но это стало и хорошей школой для будущей жизни в нашем новом, так быстро меняющемся мире, который, конечно, все больше и больше будет [становиться] цифровым", - сказал он.

С напутствием к выпускникам обратился и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. "Сегодня у вас завершился еще один этап в жизни - школа. Этот год был сложным. Из-за пандемии коронавируса обучение проходило в непривычном дистанционном формате. Выпускные пройдут онлайн, а сроки экзаменов сдвинуты. Но я уверен: у вас все получится. Ведь вы уже большие молодцы. Желаю вам дальнейшего успеха", - написал губернатор на своей странице во "ВКонтакте".

В качестве подарка к предстоящему выпускному ребята из Вологды приняли участие в съемках молодежной онлайн-вечеринки телеканала MTV Russia и онлайн-встречах с артистами, сообщил вологодский областной молодежный центр "Содружество". Традиционные выпускные вечера в зависимости от эпидемической обстановки все же планируется провести в Вологодской области после сдачи ЕГЭ.