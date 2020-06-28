Заксобрание Миссисипи рассмотрит законопроект об изменении флага штата

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Обе палаты законодательного собрания Миссисипи в субботу большинством голосов одобрили предложение приступить к дебатам по проекту закона об изменении флага этого штата таким образом, чтобы он не напоминал о борьбе солдат Конфедерации во время Гражданской войны в США (1861-1865) за сохранение рабства. Об этом сообщило агентство Associated Press .

По его информации, верхняя и нижняя палаты заксобрания подавляющим большинством проголосовали за начало рассмотрения упомянутого законопроекта. Он может быть внесен на обсуждение уже в воскресенье. Для утверждения документа будет достаточно простого большинства голосов.

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз (республиканец) в субботу обещал утвердить законопроект в случае положительного исхода голосования в заксобрании. "Наши законодатели находятся в тупике несколько дней, рассматривая идею нового флага штата. Споры по данному вопросу вносят раскол, как и сам флаг 1894 года, поэтому настало время с этим покончить. Если законодатели направят мне проект закона в эти выходные, я подпишу его", - говорится в сообщении, размещенном на странице Ривза в Twitter.

В верхнем левом углу флага Миссисипи на фоне сине-бело-красных полос располагается синий крест с белыми звездами, который являлся боевым символом Конфедерации. Под полотнищами с этой эмблемой на красном фоне южане сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако различная символика конфедератов, в том числе флаги, осталась в некоторых южных штатах, несмотря на протесты тех, кто считает ее расистской.

Давние споры

В августе 2015 года в газете The Clarion-Ledger, которая выходит в городе Джексон (штат Миссисипи), было опубликовано открытое письмо известных американцев. Все они либо в то время, либо в прошлом жили в этом штате. Они попросили изменить флаг Миссисипи так, чтобы он больше не напоминал о Конфедерации. Подписи под посланием поставили в том числе кантри-певец Джимми Баффет, писатель Джон Гришэм, актер Морган Фриман и спортсмен Арчи Мэннинг.

Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в операции правоохранителей были уволены, в последующие дни им предъявили обвинения.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.