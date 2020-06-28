Всероссийский автопробег "Тест на ВИЧ: Экспедиция - 2020" стартовал на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСТКИЙ, 28 июня. /ТАСС/. Всероссийский автопробег "Тест на ВИЧ: Экспедиция - 2020", в ходе которого жители 45 регионов РФ смогут сдать анализы в мобильных лабораториях, стартовал на Камчатке, первые жители региона уже прошли экспресс-тестирование, рассказала ТАСС пресс-секретарь акции Минздрава России Инна Винницкая.

"Автопробег проводится уже в пятый раз при поддержке Минздрава РФ, по замыслу организаторов мобильные пункты тестирования проедут около 200 городов в 45 регионах России. Участники акции смогут безопасно, буквально за несколько минут узнать свой ВИЧ-статус, первые жители города Елизова уже прошли тестирование. В понедельник команда организаторов акции выдвинется в другие населенные пункты полуострова, чтобы как можно больше людей смогли узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики", - сказала Журавлева.

Тестирование проводится слюновым экспресс-тестом, что делает такой вид диагностики абсолютно безопасным. 28 июня к автопробегу присоединится самый западный город России - Калининград. Уже через несколько дней команды выдвинутся навстречу друг другу, чтобы проследовать через всю страну и встретиться в Казани на закрытии акции. В каждом населенном пункте маршрута акции запланировано проведение образовательных семинаров по теме ВИЧ-инфекции.

Всего же за пять лет существование акции в ней приняли участие более 120 тыс. человек.