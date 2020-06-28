В Гидрометцентре рассказали, что новая неделя в Москве начнется с комфортной погоды

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве понизится в понедельник до 20-22 градусов тепла, именно такая погода является "нормальной и хорошей" для этого периода. Повышение температуры начнется в столице лишь в среду, 1 июля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье начнется понижение температуры, и мы приходим к хорошей погоде. Какая погода хорошая? Та, которая является средней, нормальной с климатической точки зрения. Уже в ночь на понедельник температура ожидается от 10 до 12 градусов, а дневные температуры максимальные - 20-22 градуса. Вот эта температура около и чуть ниже нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, "хорошая и нормальная погода" будет в Москве и во вторник, а вот со среды опять потепление до аномальных значений. "Температура будет выше 25 градусов и в среду, и в четверг, и в пятницу. Опять температура выше нормы на 2-3 градуса", - отметил метеоролог.

Сильных осадков в Москве в течение недели метеорологи не ожидают.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в Москве ожидается 26-28 градусов тепла, в понедельник - 20-22 градусов, во вторник - 22-24 градусов, в среду - 22-27, в четверг - 23-28 градусов, в пятницу воздух прогреется до 25-30 градусов.