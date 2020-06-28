Власти Японии не намерены вводить режим ЧС из-за роста случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Японии на данном этапе не намерено вновь вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) или другие ограничения, несмотря на наметившийся рост числа случаев заражения коронавирусом в последние дни. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Токио министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

"Мы опасаемся распространения вируса из Токио в другие префектуры. Мы проводим тщательный анализ данных о ситуации в столичном регионе и образовании так называемых кластеров распространения инфекции. Поскольку мы имеем запас по нагрузке на медицинскую систему, нам нет необходимости сейчас беспокоиться о повторном введении режима ЧС", - сказал он. Нисимура также добавил, что власти в настоящее время не намерены ограничивать деятельность бизнеса и требовать от жителей страны воздерживаться от поездок между префектурами.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим ЧС снят в оставшихся префектурах - Токио, Канагаве, Сайтаме, Тибе и Хоккайдо.

Никаких жестких ограничений на передвижение и штрафов в Японии при этом не вводилось. Жителей страны настоятельно попросили не покидать дома без необходимости, также по просьбе властей закрылись образовательные учреждения, торговые центры, развлекательные заведения, ночные клубы, бары, музеи, театры и другие объекты. Компании перевели большинство сотрудников на удаленную работу. Рестораны и кафе работали по сокращенному графику, преимущественно только навынос.

После отмены режима ЧС власти стали постепенно снимать введенные ограничения, открылись торговые центры, рестораны и бары стали работать до более позднего времени. На фоне этого в последние дни в Токио наметился рост числа новых случаев заражения, и большинство из них связано именно с посещением ресторанов и развлекательных заведений вечером. Так, в субботу число инфицированных за сутки достигло максимума с начала мая. Общее число случаев заражения на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, по последним данным, превысило 19 тыс., умерли более 980.