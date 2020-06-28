Трамп заявил. что каждый седьмой зараженный ВИЧ американец не знает об этом

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Около 1,2 млн жителей США заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и каждый седьмой из них не знает о своем заражении. Об этом говорится в распространенном в субботу Белым домом заявлении американского президента Дональда Трампа к Национальному дню тестирования на ВИЧ.

"В настоящее время в США примерно 1,2 млн человек живут с ВИЧ. К сожалению, каждый седьмой из них не знает, что у него ВИЧ, и это представляет серьезную угрозу для здоровья", - отметил глава государства.

По его словам, число случаев заражения вирусом в Соединенных Штатах сократилось более чем на две трети с начала эпидемии ВИЧ/СПИДа в 1980-х годах, однако сейчас этот вирус обнаруживается почти у 40 тыс. американцев ежегодно. "Около 80% этих новых случаев заражения возникли из-за людей, у которых либо не диагностирован вирус, либо они не проходят лечение. Эти цифры показывают, насколько критически важно, чтобы мы продолжали использовать американские новаторство и творческий потенциал для разработки методов лечения, которые пресекут распространение ВИЧ", - подчеркнул Трамп.

Он напомнил, что его администрация запросила на следующий финансовый год (начинается в США с 1 октября - прим. ТАСС) у Конгресса $716 млн на предотвращение распространения ВИЧ и более качественный уход, лечение и защиту людей, живущих с этим вирусом.

В середине июня Трамп упомянул несуществующую вакцину от СПИДа, указав также, что американские ученые смогут разработать вакцину от нового коронавируса к концу года. По мнению американских СМИ, президент имел ввиду предэкспозиционную или доконтактную профилактику ВИЧ. Это профилактический прием препаратов людьми, не имеющими ВИЧ, с целью снижения риска возможного заражения этим вирусом. Отмечается, что данный препарат достаточно дорогой, его нужно принимать регулярно и по рекомендации врача.

Программа по борьбе со СПИДом

В феврале американский лидер выразил уверенность в том, что властям США к концу десятилетия удастся положить конец эпидемии СПИДа в стране. Ранее была запущена инициатива, направленная на прекращение распространения в стране ВИЧ и детских онкологических заболеваний к 2030 году.

В соответствии с программой президента, в течение первых пяти лет сотрудники сферы здравоохранения будут работать в 20 штатах страны, где главным образом регистрируются случаи ВИЧ-инфекции. После специалисты займутся борьбой с распространением заражений в других штатах.

О ВИЧ и СПИД

Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему и ослабляет защиту организма от широкого ряда инфекций и болезней, в том числе некоторых типов рака. У ВИЧ-инфицированных постепенно развивается иммунодефицит. ВИЧ может передаваться при незащищенном сексуальном контакте, переливании зараженной крови, совместном использовании зараженных игл, шприцев или других острых инструментов, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

Последней стадией заболевания, развивающегося при инфицировании вирусом, является СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), когда организм человека теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей. СПИД может развиться через 2-15 лет после инфицирования.

Лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфекции, нет. Однако благодаря лечению антиретровирусными препаратами вирус можно контролировать, предотвращать его передачу и ослаблять разрушительное действие на организм. Тем самым облегчается и продлевается жизнь зараженных инфекцией.