У режиссера фильма Собчак диагностировали перелом после конфликта в монастыре на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Врачи травматологического пункта №2 в Екатеринбурге диагностировали перелом кисти у режиссера Сергея Ерженкова после конфликта в Среднеуральском женском монастыре. Об этом ТАСС сообщил сам Ерженков в воскресенье.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщала, что злоумышленники напали на нее и ее коллег во время работы в монастыре над сюжетом о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), отрицавшем пандемию. Также она заявила, что участники съемочной группы написали заявление в полицию.

"[Диагностирован] перелом шиловидного отростка левой лучевой кости", - сказал Ерженков, подтвердив факт обращения в екатеринбургский травмпункт после конфликта в монастыре.

В Екатеринбургской епархии ранее сообщили, что они изучают ситуацию, связанную с нападением на съемочную группу Ксении Собчак. Также в епархии попросили воздержаться от посещения Среднеуральского женского монастыря.

Отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.