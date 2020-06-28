Добровольцы, тестирующие вакцину от коронавируса, проголосовали по поправкам к конституции

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Военнослужащие и гражданские добровольцы, участвующие в клинических испытания вакцины от коронавируса и находящиеся в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко, проголосовали по поправкам к конституции. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.

"Военнослужащие и гражданские добровольцы, находящиеся на изоляции в филиале госпиталя имени Бурденко на время клинических испытаний вакцины от коронавируса, приняли участие в голосовании по поправкам к конституции Российской Федерации", - сообщили в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что в госпитале организована работа выездной избирательной комиссии. "В ходе голосования были соблюдены все необходимые санитарные требования. Члены комиссии находились в соответствующей экипировке", - рассказали в Минобороны. Весь задействованный инвентарь, включая урну для выездного голосования, бюллетени, наборы с брошюрами, бланками заявлений, одноразовыми ручками, масками и перчатками, прошел дополнительную дезинфекцию перед голосованием. "Костюмы, в которых находились члены избирательной комиссии, также периодически обрабатывались в ходе проведения голосования добровольцев", - добавили в Минобороны.

Как ранее сообщили в оборонном ведомстве, состояние здоровья первой и второй групп вакцинированных добровольцев, находящихся под наблюдением специалистов госпиталя, хорошее. После введения вакцины от коронавируса каких-либо осложнений или побочных реакций нет.

Продолжается проведение всего спектра лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных протоколом и необходимых для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа.

Испытания российской комбинированной векторной вакцины, предназначенной для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.