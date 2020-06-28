Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 19 млн

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности уже более 19 млн тестов на коронавирус, сообщила в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора.

"По состоянию на 27.06.2020 проведено 19 044 954 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

О том, что число проведенных в стране исследований превысило 18 млн, Роспотребнадзор сообщил 25 июня.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются более 298,5 тыс. человек.