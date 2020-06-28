В "Симпсонах" белые актеры не будут озвучивать небелых персонажей

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Белых актеров перестанут допускать к озвучиванию небелых персонажей в мультипликационном сериале "Симпсоны" (The Simpsons, выходит с 1989 года). Об этом объявил официальный представитель телеканала Fox Лес Ейснер.

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"Мы движемся вперед. В "Симпсонах" больше не будет белых актеров, озвучивающих небелых персонажей", - заявил он, не вдаваясь в подробности.

Наиболее узнаваемые голоса героев "Симпсонов" принадлежат Дэну Кастелланете, Нэнси Картрайт, Гарри Ширеру, Джули Кавнер, Ярдли Смит, Хэнку Азарии, Памеле Хейден, Тресс Макнилл, Карлу Видерготту и Мэгги Росвэлл. Все они белые. Ширер, например, озвучивает четырех персонажей мультсериала, включая темнокожего доктора Джулиуса Хибберта. Последний, согласно сценарию, является самым компетентным доктором в городе Спрингфилд и находит повод посмеяться почти в каждой ситуации. Азария благодаря умению имитировать акцент индийцев в английском языке озвучивает Апу. Актер еще в январе объявил об отказе от этой роли после почти 30 лет съемок.

Решения наподобие того, что приняла компания Fox, связывают с массовыми протестами и беспорядками, которые прокатились по США после смерти задержанного полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

"Симпсоны" - самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения: отснят 31 сезон (684 серии); первая мини-серия Good night была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года. Демонстрация полноценных эпизодов мультсериала началась 17 декабря 1989 года на канале Fox. "Симпсоны" известны телезрителям более чем в 100 странах. Журнал Time в 1998 году назвал его лучшим сериалом XX века.