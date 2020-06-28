В России число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 6 791

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 791. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Таким образом, уже на протяжении трех дней прирост новых случаев держится на отметке ниже 7 тыс.

Согласно данным, общее число заразившихся достигло 634 437. Суточный рост три дня не превышает 1,1%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском АО (0%), Ненецком АО (0%), Москве (0,3%), Крыму (0,3%), Московской области, Ингушетии, Северной Осетии и Калининградской области (по 0,6%). Новые 717 случаев зафиксированы в Москве, 325 в Московской области, 285 в Ханты-Мансийском АО, 232 в Иркутской области и 222 в Нижегородской области. В настоящее время в РФ болеют 226 227 человек с подтвержденным коронавирусом.

Число выздоровевших за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 5 735, всего вылечились уже 399 087 человек. Согласно данным штаба, количество выздоровевших составило около 63% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ. В частности, за сутки выздоровели 1 052 пациента в Москве, 1 319 - в Московской области, 598 - в Санкт-Петербурге, 210 - в Свердловской области и 145 - в Кабардино-Балкарии.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки составило 104, всего от инфекции умерли в РФ 9 073 пациента. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,43% от всех заразившихся в России. За сутки было зарегистрировано 24 летальных исхода в Москве, 21 - в Санкт-Петербурге, шесть - в Московской области, по четыре - в Новосибирской области и Ханты-Мансийском АО.