Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,92

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил в воскресенье 0,92, практически не изменившись за сутки. Неделю назад он был немного выше - 0,95, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В России в целом коэффициент держится ниже единицы с 16 июня, что свидетельствует о замедлении темпов распространения заболевания. В Москве он не превышает эту отметку с 4 июня, в воскресенье составив 0,81.

По подсчетам ТАСС, показатель остается меньше единицы в восьми из десяти регионов с наибольшим числом заболевших. Помимо Москвы, это Подмосковье (0,75), Ростовская (0,83), Воронежская (0,97) и Нижегородская (0,99) области, Дагестан (0,94) и Красноярский край (0,99). Впервые за последние недели коэффициент опустился ниже единицы в Ханты-Мансийском автономном округе (0,96).

При этом в Санкт-Петербурге показатель возрос на 0,01, до единицы, а в Свердловской области поднялся до 1,06.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.