В России за неделю вылечили почти на 10 тыс. больше пациентов с коронавирусом, чем выявили

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за неделю почти на 10 тыс. превысило количество выявленных случаев, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 22 по 28 июня штаб сообщил о выявлении 49 757 инфицированных, вылечились 59 376 человек. На прошлой неделе их было соответственно 55 716 и 59 661, тогда число выздоровевших за семь дней впервые превысило количество заразившихся.

Прирост числа инфицированных за семь дней составил 8,5% против 10,5% неделей ранее. Среднесуточный показатель снизился с 1,44% до 1,17%.

Доля уже выздоровевших пациентов возросла с 58,1% до 62,9%.

Число умерших из-за коронавируса, по данным штаба, увеличилось на 962. Это заметно меньше, чем на прошлой неделе, когда прирост составил 1 163. Условный показатель смертности за семь дней возрос на 0,04 п. п., до 1,43%, неделей ранее он увеличился на 0,08 п. п.